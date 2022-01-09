В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса. Смертность минимальная с сентября

В России за последние сутки выявили 16 246 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 322 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 3072 до 3274. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 650 849. За сутки умерли 763 человека — это минимум с 13 сентября, за все время — 316 163. Выздоровел 20 751 человек, за весь период — 9 686 912.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 298,9 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (57,5 млн), на втором — Индия (35,2 млн), на третьем — Бразилия (22,3 млн), на четвертом — Великобритания (14 млн), на пятом — Франция (10,9 млн).