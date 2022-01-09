В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса. Смертность минимальная с сентября

В России за последние сутки выявили 16 246 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 322 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3072 до 3274. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область и Пермский край.