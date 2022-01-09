Два сотрудника «Московского комсомольца» пропали в Казахстане. Они 4-е сутки не выходят на связь

В Казахстане четвертые сутки не выходят на связь главный редактор регионального отделения «Московского комсомольца» Сергей Апарин и менеджер зарубежных проектов газеты Гульнара Минькова. Об этом говорится на сайте издания.

В последний раз Апарин выходил на связь 5 января, около двух часов дня, он собирался передать материал о событиях в Алма-Ате в федеральную редакцию. После этого телефоны журналиста перестали отвечать, ни в одном мессенджере и по СМС сообщения ему не доходят. Сайт «МК» в Казахстане перестал работать.

Минькова приехала в Казахстан на новогодние праздники с мужем Всеволодом, чтобы покататься на лыжах. До горнолыжного курорта они не добрались, оказавшись заблокированными в апартаментах в Алма-Ате из‑за вспыхнувших в городе вооруженных столкновений протестующих с полицейскими.

Миньковы написали 5 января, что успели купить некоторый запас еды и не выходят из квартиры, поскольку на улице опасно. После этого связь с ними прервалась, их телефоны перестали работать.

Редакция «Московского комсомольца» выразила надежду, что с журналистами все в порядке. Представители газеты готовы помочь в их поиске и эвакуации.

Протесты в Казахстане поставили под угрозу жизни многих журналистов. 5 января мародеры проникли в задание алма-атинского филиала телеканала «Мир». Часть техники они вынесли, остальную уничтожили, в здании начался пожар, сотрудники успели эвакуироваться. 7 января протестующие установили там баррикады, сообщалось о жертвах, тела которых лежали на улице (идет ли речь о гражданских или полицейских, не уточнялось). В тот же день вещание телеканала удалось восстановить.

8 января люди в военной форме задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко и увезли в неизвестном направлении. На следующий день силовики его отпустили.

9 января в Алма-Ате вооруженные люди без опознавательных знаков обстреляли корреспондента «Дождя»* Василия Полонского и фотографа Василия Крестьянинова. В это время журналисты снимали видео, на котором местный житель пытался проникнуть в морг, но был остановлен охранниками. Те, увидев камеру, начали кричать на журналистов, а после открыли стрельбу — сперва в воздух, а затем под ноги. Сотрудники «Дождя» не пострадали.

*«Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.