Умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман, обладательница трех «Оскаров» и двух «Грэмми»

В своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 93 лет умерла автор песен и композитор Мэрилин Бергман. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дочь поэтессы.

По ее словам, состояние Бергман ухудшилось в последние пару лет, а в последние недели «стало ясно, что она готовится уйти». Композитор «умерла очень спокойно, без боли и страданий», отметила ее дочь.

Мэрилин писала песни в соавторстве с мужем Аланом Бергманом. Они были номинированы на 16 премий «Оскар», три из которых выиграли. Одним из главных успехов пары стала песня «The Way We Were» из фильма «Какими мы были» 1973 года с Барброй Стрейзанд. За эту композицию, помимо «Оскара», супруги были удостоены двух премий «Грэмми».

Также «Оскары» они получили за песни к фильмам «Афера Томаса Крауна» 1968 года и «Йентл» 1983-го. В 1980 году супругов включили в Зал славы авторов песен. В 1994 году Бергман стала первой женщиной на посту президента Американского общества композиторов.