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Количество задержанных на протестах в Казахстане превысило 5000 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 8:52

В Казахстане в ходе массовых протестов задержаны 5135 человек. По фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

В ходе беспорядков повреждено и уничтожено 400 машин, из них 346 полицейских. Погибли 16 сотрудников полиции, более 1300 получили ранения.

Сумма ущерба для торговых сетей Казахстана превысила 92,3 млрд тенге (212 млн долларов, или 16 млрд рублей). По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, были разграблены более 100 объектов торговли и банков.

В Алма-Ате продолжаются вооруженные столкновения с митингующими. «Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сказал заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Протесты в Казахстане начались 2 января из‑за повышения цен на сжиженный газ в два раза. В ряде крупных городов Казахстана митинги переросли в вооруженные столкновения с полицией. В Алма-Ате и Актобе митингующие проникли в здания администраций, бывшую резиденцию президента подожгли.

По всей стране объявили режим ЧС, на фоне протестов правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева, цены на сжиженный газ опустили до прежних значений.

Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и обратился в ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, за помощью. В организации согласились направить в Казахстан миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки». Из России в Казахстан прибыли подразделения ВДВ.

Понедельник, 10 января, объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи со множеством жертв во время протестов. Точное количество погибших гражданских лиц власти не называют.

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