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Ученые РАН обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:17

Ученые Института прикладной математики РАН обнаружили астероид, масса которого составляет 18 тыс. тонн. Он сблизится с Землей в апреле 2095 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

По данным ученых, звездная величина астероида составляет 25,8. Это соответствует «диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тыс. тонн». Он получил название UL17. Отмечается, что вероятность столкновения астероида с Землей составляет 0,02%.

Ученые РАН также уточнили, что на данный момент отсутствует вероятность столкновения с Землей астероида Апофис диаметром почти 400 метров. Его открыли в 2014 году.

Ранее Рогозин заявил о необходимости разработать технологии для защиты планеты от космических угроз. «Никто не может гарантировать, что что‑то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом. А значит, мы должны иметь технологии, которые позволят „увернуть“ эту угрозу от нашей планеты», — сказал он.

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