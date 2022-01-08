В Тюменской области погибли девять человек от отравления метанолом

В Тюменской области скончались девять человек от отравления метиловым спиртом с водочной этикеткой. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, с 3 января 2022 года в торговых точках на улицах Ставропольская и Рижская в Тюмени несколько человек сбыли нелицензионную спиртовую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири».

На данный момент задержаны четверо подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете рассказали, что были проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших. Кроме того, были допрошены свидетели и назначены необходимые экспертизы.