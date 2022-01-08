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В Туркменистане потушат газовый кратер «Врата ада», горящий более 50 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:44

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер «Врата ада», который горит в пустыне Каракумы с 1971 года. Об этом сообщает Turkmenportal.

По словам главы государства, в пустыне уже много лет сгорает огромное количество газа, от которого можно получить прибыль для обеспечения благополучия населения. Кроме того, это обстоятельство негативно влияет на экологию и здоровье проживающих рядом граждан.

Бердымухамедов дал указание вице-премьеру Шахыму Абдрахманову привлечь к решению данной проблемы ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов.

«Мы создаем и продолжим создавать все необходимые условия для освоения колоссальных запасов углеводородных ресурсов независимой нейтральной Отчизны в интересах родного народа», — заявил президент.

В 1971 году возле поселения Дарваза в Туркменской ССР советские геологи обнаружили подземное скопление газов. Бурение скважины вызвало обвал верхних слоев грунта, из‑за чего образовалась большая дыра, наполненная газом. Геологи решили поджечь вредные для скота газы, предполагая, что пожар потухнет через несколько дней. С тех пор огонь не стихает и по сей день.

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