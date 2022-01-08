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Адвокаты теннисиста Новака Джоковича заявили, что он получил визу в Австралию благодаря антителам

Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

Первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович получил разрешение на въезд в Австралию без прививки, так как переболел коронавирусом. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на документы, которые подали в суд адвокаты спортсмена.

16 декабря Джокович сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. Как отмечает защита теннисиста, на основании перенесенного заболевания ему выписали «медицинское освобождение от вакцинации».

Благодаря этому документу Джоковичу выдали временную визу в страну, куда он направлялся на турнир Australian Open. Организаторы соревнований, в свою очередь, дали согласие на его участие.

Как отмечает Би-би-си, 17 декабря — на следующий день после того, как Новак Джокович сдал тест на коронавирус — спортсмен опубликовал в твиттере фотографии с презентации именной марки от «Почты Сербии». На снимках Джокович стоит без маски. Знал ли уже на тот момент он о положительном результате, пока неясно.

В документах, направленных адвокатами спортсмена в суд, также отмечается, что сотрудники миграционной службы допустили несколько ошибок при отказе во въезде в страну. В частности, пограничники не проинформировали должным образом игрока о том, что в случае отмены визы он должен уехать из страны, а также неверно истолковали руководство об отказе от вакцинации по медицинским причинам.

На данный момент Новак Джокович ожидает решения о депортации в отеле для беженцев. Защита просит перевести его оттуда «в более подходящее место», где он бы смог готовиться к турниру.

6 января пограничная служба Австралии сообщила о том, что Новака Джоковича собираются выдворить из страны. В ведомстве заявили, что виза теннисиста аннулирована, так как Джокович «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда».

В начале пандемии Джокович выступал против обязательной вакцинации от коронавируса. Организаторы Открытого чемпионата Австралии, куда прилетел играть теннисист, заявляли, что Джокович получил медотвод от прививки по решению двух медицинских комиссий, организованных государственной структурой Tennis Australia и властями австралийского штата Виктория.

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