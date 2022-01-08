Адвокаты теннисиста Новака Джоковича заявили, что он получил визу в Австралию благодаря антителам

Первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович получил разрешение на въезд в Австралию без прививки, так как переболел коронавирусом. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на документы, которые подали в суд адвокаты спортсмена.

16 декабря Джокович сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. Как отмечает защита теннисиста, на основании перенесенного заболевания ему выписали «медицинское освобождение от вакцинации».

Благодаря этому документу Джоковичу выдали временную визу в страну, куда он направлялся на турнир Australian Open. Организаторы соревнований, в свою очередь, дали согласие на его участие.

Как отмечает Би-би-си, 17 декабря — на следующий день после того, как Новак Джокович сдал тест на коронавирус — спортсмен опубликовал в твиттере фотографии с презентации именной марки от «Почты Сербии». На снимках Джокович стоит без маски. Знал ли уже на тот момент он о положительном результате, пока неясно.