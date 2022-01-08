В Музее мадам Тюссо появится новая фигура Дэвида Боуи

В день, когда покойному музыканту могло бы исполниться 75 лет, музей опубликовал фотографии, сделанные во время встречи Боуи с художниками в 1983 году. Тогда они получили точные замеры музыканта, а также цвет волос и кожи. В этот же год была представлена первая фигура музыканта.

Музей мадам Тюссо в Лондоне создает новую фигуру Дэвида Боуи . Ее представят в марте 2022 года.

По словам генерального менеджера Музея мадам Тюссо Тима Уотерса, самой подходящей данью уважения в день 75-летия Боуи было бы создание новой фигуры.

«Его музыка вдохновляла массы и для многих изменила их отношение к себе, и мы надеемся, что память о нем здесь обеспечит продолжение этого в течение последующих веков», — добавил он.