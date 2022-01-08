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В Казахстане объявили общенациональный траур в память о жертвах протестов

Виктория Шанина
Сегодня в 12:21

Понедельник, 10 января, объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи со множеством жертв во время протестов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в фейсбуке.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал Уали.

По словам пресс-секретаря, соответствующий указ Токаева будет опубликован на сайте Акорды — администрации президента страны.

По данным ООН, в ходе беспорядков в Казахстане получили ранения около 1000 человек. МВД сообщает о гибели 18 силовиков. Число погибших гражданских лиц власти не называют.

Сразу после Нового года в Казахстане начались массовые протесты. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ, его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В ходе беспорядков митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ. В ряде населенных пунктов протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили против демонстрантов спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате протестующие разбили несколько полицейских машин — они загорелись, одна из них взорвалась, жители города также сообщают о стрельбе.

Иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 4400 человек.

5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов. В этот же день в стране ввели режим чрезвычайного положения.

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