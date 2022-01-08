В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 16 568 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 167 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3694 до 3072. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 634 603. За сутки умерли 796 человек, за все время — 315 400. Выздоровели 20 449 человек, за весь период — 9 666 161.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 298,9 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (57,5 млн), на втором — Индия (35,2 млн), на третьем — Бразилия (22,3 млн), на четвертом — Великобритания (14 млн), на пятом — Франция (10,9 млн).