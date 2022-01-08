В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 16 568 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 167 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3694 до 3072. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области.