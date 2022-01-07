В Алма-Ате во время протестов погиб режиссер и музыкант Сакен Битаев

В Алма-Ате в ходе протестов погиб режиссер и рэп-музыкант Сакен Битаев, также известный как Salamec Staff. Его убили мародеры, сообщил в фейсбуке друг Битаева — журналист Данияр Адилбеков.

«Пуля попала в легкое, Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине», — пояснил Адилбеков.

Он добавил, что родители Битаева не могут забрать его тело домой, потому что в городе «не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть». «Виновных тоже не нашли и, думаю, уже вряд ли найдут», — сказал блогер.

«Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamec sound — его детище. Режиссер от бога — снимал разные вещи для Салема, в том числе и „Пацанские истории“», — написал Адилбеков.