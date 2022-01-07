Уэс Андерсон экранизирует книгу Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара»

Американский режиссер Уэс Андерсон, снявший фильмы «Королевство полной луны», «Семейка Тененбаум», «Отель „Гранд Будапешт“» и «Французский вестник», поставит картину по мотивам книги Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Об этом сообщил Dazed.

Ранее Андерсон уже занимался адаптацией произведений Даля: в 2010 году он выпустил анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс» по одноименной сказке писателя. Теперь же кинематографист будет работать с текстом 1977 года, рассказывающем о любителе азартных игр, обретающем волшебные силы.

Главную роль в картине исполнит Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Власть пса», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж»). Другой информации об актерском составе будущего кино пока не поступало. Также неизвестно, когда лента выйдет на экраны.

Экранизация «Чудесной истории Генри Шугара» появится на стриминговом сервисе Netflix, который недавно приобрел права на весь каталог сочинений Даля. Онлайн-кинотеатр также выпустит фильм Пола Кинга «Вонка», основанный на книге Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

В образе центрального персонажа — кондитера Вилли Конки — в приквеле можно будет увидеть Тимоте Шаламе. На съемочной площадке актеру придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Среди других артистов проекта будут Оливия Колман, Салли Хокинс и Роуэн Аткинсон.