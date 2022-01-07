перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Олимпиада без Северной Кореи, новый альбом The Weeknd и другие новости дня
18:46 дайджест
Уэс Андерсон экранизирует книгу Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара» 18:38
Александр Павлович Тимофеевский/Facebook
Умер поэт Александр Тимофеевский, написавший текст песни «Пусть бегут неуклюже» 17:29
Razer встроила игровой ПК Project Sophia в компьютерный стол. Посмотрите на первый прототип 16:52
Orda.kz: Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули Казахстан 16:43
Руни Мара сыграет Одри Хепберн в новом фильме Луки Гуаданьино 15:59
IOWA и Nila Mania выпустили совместный клип на песню «Пусть боль уйдет» 15:52
Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из‑за пандемии и «враждебных сил» 15:17
Pacificpilotnzl/Unsplash
Air New Zealand стал самой безопасной авиакомпанией в мире. Российские перевозчики в топ-20 не вошли 14:43
Google Maps помог найти босса сицилийской мафии в Испании. Он скрывался от полиции 20 лет 13:59
Джонатан Нолан срежиссирует пилотный эпизод сериала по мотивам игры Fallout 13:58
На обложке Vogue впервые появилась восточноазиатская модель. Ей стала Чон Хо Ен из «Игры в кальмара» 12:59
Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавируса 12:49
Apple TV/YouTube
Вышел новый трейлер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна 11:55
В России выявили 16 735 новых случаев COVID-19 11:38
В Башкирии вертолет с тремя людьми совершил жесткую посадку. Два человека погибли 11:29
В Алма-Ате загорелось здание ТРК «Мир» 10:51
С 1 марта автошколы должны будут предоставлять список учащихся в ГИБДД 10:06
The Weeknd/Instagram
The Weeknd выпустил новый альбом «Dawn FM» 9:39
Основные силы миротворцев российского подразделения ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан 8:54
Отключить рекламу

Razer встроила игровой ПК Project Sophia в компьютерный стол. Посмотрите на первый прототип

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Компания Razer, специализирующаяся на игровом оборудовании и аксессуарах к нему, представила прототип модульного игрового ПК Project Sophia, встроенный в стол. Найти девайс и его полное описание можно на официальном сайте производителя.

Project Sophia — это экспериментальная модель компьютерного стола с сенсорной поверхностью и подсветкой. Его столешница сделана из стекла, под которым располагается тонкая материнская плата, закрепленная на магнитах. Как заявляют авторы проекта, она оснащена новейшими компонентами от Intel и Nvidia, какими именно — Razer не раскрывает.

Устройство можно оснастить одним из двух OLED-дисплеев с диагональю 65 либо 77 дюймов — они подключаются к задней части стола. Кроме того, в прототипе есть 13 уникальных модулей, разработанных Razer, которые также устанавливаются на магниты и могут быть очень быстро заменены.

«Project Sophia — это наше футуристическое видение многоцелевой игровой и рабочей станции, которая удовлетворяет самым разным потребностям разных пользователей ПК и избавляет их от перемещения между [разными] рабочими пространствами», — заявил вице-президент по развитию Razer.

Сама компания называет свою разработку домашней рабочей станцией для геймеров и стримеров, работников диджитал-сферы и офисных сотрудников на удаленке. Для каждой категории пользователей в Razer разработали разные варианты раскладки модулей на компьютерном столе:


  • для геймеров — с индикаторами состояния системы и RAID-контроллеров, элементами управления звуком и панелью горячих клавиш;
  • для стримеров — с микрофоном Razer Seiren V2 pro, индикаторами состояния сети и панелью для просмотра чата;
  • для диджитал-работников — с графическим планшетом, сенсорной панелью «творческого ввода», звуковым эквалайзером и элементами управления видеокартой EGPU;
  • для офисных работников — со средствами «контроля конфиденциальности», панелью для коммуникации с коллегами, а также модулями беспроводной зарядки гаджетов Qi и подогрева напитков.
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Intel
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить