Razer встроила игровой ПК Project Sophia в компьютерный стол. Посмотрите на первый прототип

Компания Razer, специализирующаяся на игровом оборудовании и аксессуарах к нему, представила прототип модульного игрового ПК Project Sophia, встроенный в стол. Найти девайс и его полное описание можно на официальном сайте производителя.
Project Sophia — это экспериментальная модель компьютерного стола с сенсорной поверхностью и подсветкой. Его столешница сделана из стекла, под которым располагается тонкая материнская плата, закрепленная на магнитах. Как заявляют авторы проекта, она оснащена новейшими компонентами от Intel и Nvidia, какими именно — Razer не раскрывает.
Устройство можно оснастить одним из двух OLED-дисплеев с диагональю 65 либо 77 дюймов — они подключаются к задней части стола. Кроме того, в прототипе есть 13 уникальных модулей, разработанных Razer, которые также устанавливаются на магниты и могут быть очень быстро заменены.
«Project Sophia — это наше футуристическое видение многоцелевой игровой и рабочей станции, которая удовлетворяет самым разным потребностям разных пользователей ПК и избавляет их от перемещения между [разными] рабочими пространствами», — заявил вице-президент по развитию Razer.
Сама компания называет свою разработку домашней рабочей станцией для геймеров и стримеров, работников диджитал-сферы и офисных сотрудников на удаленке. Для каждой категории пользователей в Razer разработали разные варианты раскладки модулей на компьютерном столе:
- для геймеров — с индикаторами состояния системы и RAID-контроллеров, элементами управления звуком и панелью горячих клавиш;
- для стримеров — с микрофоном Razer Seiren V2 pro, индикаторами состояния сети и панелью для просмотра чата;
- для диджитал-работников — с графическим планшетом, сенсорной панелью «творческого ввода», звуковым эквалайзером и элементами управления видеокартой EGPU;
- для офисных работников — со средствами «контроля конфиденциальности», панелью для коммуникации с коллегами, а также модулями беспроводной зарядки гаджетов Qi и подогрева напитков.