Razer встроила игровой ПК Project Sophia в компьютерный стол. Посмотрите на первый прототип

Project Sophia — это экспериментальная модель компьютерного стола с сенсорной поверхностью и подсветкой. Его столешница сделана из стекла, под которым располагается тонкая материнская плата, закрепленная на магнитах. Как заявляют авторы проекта, она оснащена новейшими компонентами от Intel и Nvidia, какими именно — Razer не раскрывает.

Компания Razer, специализирующаяся на игровом оборудовании и аксессуарах к нему, представила прототип модульного игрового ПК Project Sophia, встроенный в стол. Найти девайс и его полное описание можно на официальном сайте производителя.

Устройство можно оснастить одним из двух OLED-дисплеев с диагональю 65 либо 77 дюймов — они подключаются к задней части стола. Кроме того, в прототипе есть 13 уникальных модулей, разработанных Razer, которые также устанавливаются на магниты и могут быть очень быстро заменены.

«Project Sophia — это наше футуристическое видение многоцелевой игровой и рабочей станции, которая удовлетворяет самым разным потребностям разных пользователей ПК и избавляет их от перемещения между [разными] рабочими пространствами», — заявил вице-президент по развитию Razer.

Сама компания называет свою разработку домашней рабочей станцией для геймеров и стримеров, работников диджитал-сферы и офисных сотрудников на удаленке. Для каждой категории пользователей в Razer разработали разные варианты раскладки модулей на компьютерном столе: