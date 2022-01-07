С 1 марта автошколы должны будут предоставлять список учащихся в ГИБДД

1 марта 2022 года вступит в силу новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол. По нему автошколы будут обязаны предоставлять в ГИБДД список учащихся для их проверки, пишет ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

Согласно документу, приказ действует 6 лет — до 1 марта 2028 года. Автошколы должны будут предоставить имена учащихся в экзаменационные подразделения ГИБДД не позднее 10 дней до начала практики вождения. Сделать это можно почтовым отправлением или через портал госуслуг.

Госавтоинспекция, в свою очередь, должна будет выявить кандидатов в водители, которые были лишены прав, а также людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Также должностные лица будут проверять сведения об учреждении, которое выдавало медсправку. Информацию о нарушениях автошкола получит в течение трех дней после их выявления.

Также, согласно новому порядку, ГИБДД и автошкола обязаны взаимодействовать при проведении экзамена. В частности, автошколы должны делиться сведениями о предполагаемом количестве экзаменуемых, периоде и времени проведения экзаменов, категориях и подкатегориях транспортных средств.

На основании полученных документов Госавтоинспекция может отказать в назначении места, даты и времени проведения экзаменов в составе организованной группы. Об этом автошкола будет уведомлена по почте или через сайт госуслуг, там же размещается график проведения экзаменов.

«Основанием [для отказа] является отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», — отмечается в приказе МВД.

1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. Претенденты на удостоверение больше не сдают отдельно «площадку» в ГИБДД, а непристегнутый ремень безопасности и использование телефона на дороге отнесли к числу грубых ошибок, которые приводят к моментальному прекращению экзамена.