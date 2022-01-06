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Рэпер Face уехал из России. Его тетя сказала, что музыканта «вынудили покинуть страну»

Семён Гудошников
Вчера в 19:30

Рэпер Иван Дремин (Face) некоторое время назад покинул Россию и сейчас живет за границей. Об этом, как пишет Ufa1.ru, сообщила в комментарии в фейсбуке тетя музыканта, зампред общественной палаты Башкирии Кристина Недозерова.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — приводит издание слова Недозеровой.

Сейчас ее комментарий удален. Как давно рэпер уехал из России, куда и по каким причинам, тетя артиста не уточнила. Комментировать ситуацию с отъездом Дремина она отказалась.

Экс-глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов выразил надежду, что Face вернется в страну, «которой и он не враг».

В сентябре прошлого года рэпер рассказал о массовой отмене его концертов. Он заявил, что на концертные площадки давят различные государственные ведомства. Музыкант связал это со своей гражданской позицией.

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