Закрылся сервис рекомендаций лонгридов Longform. Он проработал почти 12 лет

5 января закрылся сервис с рекомендациями по лонгридам в иностранных изданиях Longform. Об этом заявили основатели сайта Макс Лински и Аарон Ламмер.

«Спасибо нашим редакторам, сторонникам, писателям и читателям, которые сделали все это возможным. Мы будем скучать по вам», — рассказали Лински и Ламмер.

Основатели отметили, что, несмотря на закрытие Longform.org, Longform Podcast продолжит свое существование и еженедельно будет публиковать новые выпуски.

По словам Лински и Ламмера, сайт был основан в апреле 2010 года «из прихоти». С тех пор сервис порекомендовал читателям более 10 тыс. произведений нехудожественной литературы.