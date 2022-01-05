В США ранили четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда. Неизвестные открыли стрельбу по дому ее семьи

В США пулевое ранение получила четырехлетняя Арианна Делейн — племянница Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в 2020 году. Об этом сообщил телеканал ABC13 Houston.

Девочка была ранена 1 января, когда неизвестные открыли стрельбу по дому ее семьи. Арианна спала на втором этаже здания на бульваре Йеллоустоун в техасском городе Хьюстоне. Пуля попала ребенку в живот, повредила легкое, печень и пробила несколько ребер.

«Моя дочь подпрыгнула и сказала: „Папочка, в меня попали“. И я был шокирован до тех пор, пока не увидел кровь и не осознал, что моя четырехлетняя дочь действительно ранена. Она не знала, что происходит. Она спала», — рассказал отец девочки Деррик Делейн.