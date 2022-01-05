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В США ранили четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда. Неизвестные открыли стрельбу по дому ее семьи

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

В США пулевое ранение получила четырехлетняя Арианна Делейн — племянница Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в 2020 году. Об этом сообщил телеканал ABC13 Houston.

Девочка была ранена 1 января, когда неизвестные открыли стрельбу по дому ее семьи. Арианна спала на втором этаже здания на бульваре Йеллоустоун в техасском городе Хьюстоне. Пуля попала ребенку в живот, повредила легкое, печень и пробила несколько ребер.

«Моя дочь подпрыгнула и сказала: „Папочка, в меня попали“. И я был шокирован до тех пор, пока не увидел кровь и не осознал, что моя четырехлетняя дочь действительно ранена. Она не знала, что происходит. Она спала», — рассказал отец девочки Деррик Делейн.

По словам сестры Флойда Латонии, медики не смогли оперативно приехать на место происшествия. Родителям пришлось самостоятельно отвезти раненую дочь в больницу. Девочку немедленно прооперировали.

«Она перенесла операцию, и, как говорят, сейчас у нее все в порядке, она выздоравливает», — рассказала тетя Арианны.

Семья также отметила, что полицейские прибыли к их дому лишь через четыре часа после стрельбы. У правоохранителей пока нет версии, кто и по какой причине атаковал родственников Флойда.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.

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