В Тульской области столкнулись десятки автомобилей. Пострадали 11 человек

В Тульской области, на трассе «Дон», столкнулись десятки автомобилей. Участниками аварии оказались не менее 20 машин. РИА «Новости» сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах о 50 легковушках в ДТП.
Происшествие случилось на 216-м километре платного участка автотрассы М4. Пострадали, по оценке областного правительства, одиннадцать человек. Среди них были двое детей — их доставили в больницы Тулы и Новомосковска.
Госпитализация также потребовалась четверым мужчинам и одной женщине. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте аварии. Одной из машин, попавших в аварию, оказалась карета скорой помощи, отметили в прокуратуре Тульской области.
Из‑за ДТП на трассе образовалась пробка по направлению к Москве, заявили в пресс-службе МЧС. Движение машин происходит по объездному пути. К месту столкновения направили передвижной пункт обогрева.