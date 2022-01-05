В Тульской области столкнулись десятки автомобилей. Пострадали 11 человек

В Тульской области, на трассе «Дон», столкнулись десятки автомобилей. Участниками аварии оказались не менее 20 машин. РИА «Новости» сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах о 50 легковушках в ДТП.

Происшествие случилось на 216-м километре платного участка автотрассы М4. Пострадали, по оценке областного правительства, одиннадцать человек. Среди них были двое детей — их доставили в больницы Тулы и Новомосковска.