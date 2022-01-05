Sony начнет продавать электромобили. Весной в компании появится подразделение Sony Mobility

Весной 2022 года Sony Group откроет подразделение Sony Mobility. Оно будет заниматься разработкой и продажей электромобилей. Об этом сообщил гендиректор компании Кэнитиро Йосида на конференции CES в Лас-Вегасе.

Он показал прототип нового концепт-кара Vision S. В прошлом году Sony представила седан, в этом же продемонстрировала одноименную модель внедорожника. При его создании разработчики ориентировались в первую очередь на безопасность, отметил Йосида.