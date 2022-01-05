Sony начнет продавать электромобили. Весной в компании появится подразделение Sony Mobility

Весной 2022 года Sony Group откроет подразделение Sony Mobility. Оно будет заниматься разработкой и продажей электромобилей. Об этом сообщил гендиректор компании Кэнитиро Йосида на конференции CES в Лас-Вегасе.
Он показал прототип нового концепт-кара Vision S. В прошлом году Sony представила седан, в этом же продемонстрировала одноименную модель внедорожника. При его создании разработчики ориентировались в первую очередь на безопасность, отметил Йосида.
Автомобиль оснащен 40 датчиками для контроля безопасности, они расположены как внутри, так и снаружи машины. Кроме того, внедорожник позволяет персонализировать кабину, а также поддерживает 5G.
В данный момент компания намерена сконцентрироваться на «изучении коммерческого запуска электромобилей Sony». TechCrunch предполагает, что электрокары под брендом Sony могут появиться в продаже уже в ближайшем будущем.