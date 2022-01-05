Forbes: игра Cyberpunk 2077 может быть перезапущена под новым названием

Игра Cyberpunk 2077 может быть перезапущена, причем с обновленным названием — Cyberpunk 2077: Samurai Edition. Об этом сообщил журналист Forbes Пол Тасси со ссылкой на информацию от анонимного автора в 4chan.

Польские гейм-разработчики, как утверждает пользователь, выпустят новую версию игры с улучшенным искусственным интеллектом, более широким ассортиментом оружия (планируется добавить якобы четыре новых вида) и возможностью менять одежду и жилище персонажа.

Cyberpunk 2077: Samurai Edition предположительно получит обновленные модели автомобилей, а также позволит игрокам чаще взаимодействовать с NPC (неигровыми персонажами). Вероятно, главный герой начнет получать больше звонков и сообщений от персонажей Джуди и Панам.

Директор компании CD Projekt RED по связям с общественностью Радек Грабовски прокомментировал в твиттере информацию фразой «Что‑то не сходится». Какие именно слухи являются ложными, он не уточнил.

Пользователи попросили Грабовски раскрыть больше деталей об игре и ее возможном перезапуске, однако тот проигнорировал запросы. Обновление для Cyberpunk 2077 планируется выпустить весной 2022 года.