Умер американский сценарист Джей Уолперт. Он был автором «Пиратов Карибского моря»

В возрасте 79 лет скончался американский кино- и телесценарист Джей Уолперт, известный как автор «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщил Deadline.

Он написал сценарий картины «Граф Монте-Кристо» 2002 года с Джеймсом Кэвизелом и Гаем Пирсом в главных ролях. Также Уолперт работал над сериалами, в том числе «Домашней вечеринкой Ноэля», и спродюсировал такие шоу, как «Новая цена — верная» и «Whew!».

В последние годы кинематографист страдал от болезни Альцгеймера. Ее осложнения и привели к его смерти. Уолперт скончался в Лос-Анджелесе, не дожив три недели до своего 80-летия.

Уолперт рассказывал, что на написание первого сценария его вдохновила режиссер Нэнси Майерс («Чего хотят женщины», «Ловушка для родителей», «Отпуск по обмену»). В начале 70-х он нанял ее в качестве своей помощницы, а годы спустя Майерс убедила Уолперта попробовать писать.

Самым известным результатом его работы как сценариста стала франшиза «Пираты Карибского моря». Он создал персонажей истории и придумал сюжет первого фильма серии — «Пиратов Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“».