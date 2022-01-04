перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Рекорд Apple, Рембрандт в разрешении 717 гигапикселей и другие новости дня
19:45 дайджест
theweeknd/Twitter
The Weeknd показал обложку альбома «Dawn FM». Он выйдет 7 января 18:10
Рейксмузеум опубликовал фото картины Рембрандта «Ночной дозор» в разрешении 717 миллиардов пикселей 17:44
YouTube попросил ЛГБТ-блогера, живущего в США, удалить видео, которое РКН признал запрещенным 17:00
Киану Ривз может сыграть главную роль в сериале, который продюсируют Скорсезе и Ди Каприо 16:22
Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски» 15:41
«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»/HBO
В спецэпизоде «Гарри Поттера» перепутали детское фото Эммы Уотсон и Эммы Робертс 15:23
Суд отклонил иск мужчины, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind» группы Nirvana 15:17
«Ростех» представит единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 году 14:43
WSJ: церемонию «Грэмми» могут перенести второй год подряд из‑за коронавируса 14:24
Warner Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 млн долларов 14:18
Oscars/YouTube
Apple купит фильм о гонках, который снимет Джозеф Косински. В главной роли — Брэд Питт 13:36
Состояние Илона Маска вновь превысило 300 млрд долларов 13:19
Complex: Канье Уэст начал работу над «Donda 2» 12:47
За сутки в России зафиксировали 15 903 заражения коронавирусом 11:41
В США впервые за всю пандемию коронавируса выявили более миллиона случаев заражения за сутки 11:32
Основательницу Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов 10:58
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Премьеру «Морбиуса» перенесли почти на три месяца 9:51
Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная капитализация достигла 3 трлн долларов 8:50
Игорь Богданофф умер спустя несколько дней после брата-близнеца. Шоумены скончались от COVID-19 Вчера в 21:32
Отключить рекламу
Дайджест

Рекорд Apple, Рембрандт в разрешении 717 гигапикселей и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 19:45

За последние сутки в России выявили 15 903 случая коронавируса — это на 440 меньше, чем днем ранее. Умерли 834 человека, выздоровели 27 071.

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что компания представит единую вакцину от гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, у Ростеха уже есть хорошие результаты исследований, однако продукту необходимы доработки.

Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, победившей в общем зачете гонки «Тур де Ски». В финальной гонке многодневки она заняла четвертую строчку, однако этого хватило для победы по итогам соревнований.

YouTube потребовал от ЛГБТ-блогера Феликса Глюкмана, переехавшего из России в США несколько лет назад, удалить видео, признанное Роскомнадзором запрещенным. В ролике блогер рассказывает об опыте принятия своей ориентации.

Основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Theranos обещала выпуск устройств, способных мгновенно проводить анализ крови, однако технология, якобы придуманная Холмс, оказалась неработоспособной, а анализ крови компания проводила на чужом оборудовании, которое искажает результаты.

И к финансовым достижениям. Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная капитализация достигла 3 трлн долларов, а состояние Илона Маска вновь превысило 300 млрд долларов.

Амстердамский Рейксмузеум опубликовал фото картины Рембрандта «Ночной дозор» в разрешении 717 млрд пикселей. Музей говорит, что это наиболее детализированная фотография среди всех, на которых запечатлены произведения искусства.

The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что церемонию «Грэмми» могут перенести второй год подряд из‑за распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Сейчас ее проведение запланировано на 31 января.

Deadline пишет, что Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в сериале «Дьявол в Белом городе», продюсерами которого выступают Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Если стороны договорятся, это будет первая крупная роль актера на телевидении.

Издание Complex утверждает, что Канье Уэст начал работу над альбомом «Donda 2». Оно ссылается на заявление Стивена Виктора, одного из близких профессиональных партнеров музыканта.

Что еще произошло в музиндустрии? Суд отклонил иск американца Спенсера Элдена, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома Nirvana «Nevermind», структура Warner Music купила у наследников Дэвида Боуи права на издание всех песен артиста, а The Weeknd показал обложку альбома «Dawn FM», релиз которого намечен на ближайшую пятницу, 7 января.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Ростех
Роскомнадзор
Wall Street Journal
Люди
Сергей Чемезов
Элизабет Холмс
Киану Ривз
Леонардо ДиКаприо
Эйбeл Тесфайе
Наталья Непряева
Мартин Скорсезе
Дэвид Боуи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить