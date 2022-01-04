Рекорд Apple, Рембрандт в разрешении 717 гигапикселей и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 15 903 случая коронавируса — это на 440 меньше, чем днем ранее. Умерли 834 человека, выздоровели 27 071.

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что компания представит единую вакцину от гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, у Ростеха уже есть хорошие результаты исследований, однако продукту необходимы доработки.

Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, победившей в общем зачете гонки «Тур де Ски». В финальной гонке многодневки она заняла четвертую строчку, однако этого хватило для победы по итогам соревнований.

YouTube потребовал от ЛГБТ-блогера Феликса Глюкмана, переехавшего из России в США несколько лет назад, удалить видео, признанное Роскомнадзором запрещенным. В ролике блогер рассказывает об опыте принятия своей ориентации.

Основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Theranos обещала выпуск устройств, способных мгновенно проводить анализ крови, однако технология, якобы придуманная Холмс, оказалась неработоспособной, а анализ крови компания проводила на чужом оборудовании, которое искажает результаты.

И к финансовым достижениям. Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная капитализация достигла 3 трлн долларов, а состояние Илона Маска вновь превысило 300 млрд долларов.

Амстердамский Рейксмузеум опубликовал фото картины Рембрандта «Ночной дозор» в разрешении 717 млрд пикселей. Музей говорит, что это наиболее детализированная фотография среди всех, на которых запечатлены произведения искусства.

The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщает, что церемонию «Грэмми» могут перенести второй год подряд из‑за распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки. Сейчас ее проведение запланировано на 31 января.

Deadline пишет, что Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в сериале «Дьявол в Белом городе», продюсерами которого выступают Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Если стороны договорятся, это будет первая крупная роль актера на телевидении.

Издание Complex утверждает, что Канье Уэст начал работу над альбомом «Donda 2». Оно ссылается на заявление Стивена Виктора, одного из близких профессиональных партнеров музыканта.

Что еще произошло в музиндустрии? Суд отклонил иск американца Спенсера Элдена, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома Nirvana «Nevermind», структура Warner Music купила у наследников Дэвида Боуи права на издание всех песен артиста, а The Weeknd показал обложку альбома «Dawn FM», релиз которого намечен на ближайшую пятницу, 7 января.