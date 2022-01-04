Рэпер Kodak Black вызвал Jay-Z на баттл и поставил на кон 15% каталога своих треков

В случае проигрыша музыкант пообещал отдать права на 15% каталога своих песен. Однако если Kodak Black выиграет, он потребует от Jay-Z назначения на пост вице-президента его компании Roc Nation. Она функционирует как музыкальный лейбл, агентство по организации мероприятий и предоставляет услуги менеджмента для артистов. Среди клиентов Roc Nation Рианна , Шакира , Big Sean и десятки других музыкантов.

В конце декабря 2021 года Jay-Z заявил, что ни один рэпер не сможет помериться с ним силами в рамках Verzuz. «Ни одного шанса, что кому‑то доведется разделить эту сцену со мной», — заявил артист.

Проект Verzuz был запущен Тимбалэндом и Swizz Beatz весной 2020 года. В рамках него уже выступили участники Wu-Tang Clan Raekwon и Ghostface Killah, DMX и Снуп Догг, а также множество других исполнителей.