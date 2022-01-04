YouTube попросил ЛГБТ-блогера, живущего в США, удалить видео, которое РКН признал запрещенным

Блогер Феликс Глюкман, живущий в США с 2017 года, получил уведомление от YouTube с просьбой удалить одно из своих видео. В сообщении платформы говорится, что ролик нарушает российское законодательство и был запрещен Роскомнадзором. Об этом Глюкман рассказал в фейсбуке.

Речь идет о видео «Как я понял, что я гей?», опубликованное в июле 2019 года. В нем Глюкман рассказывает об опыте принятия своей ориентации в подростковом возрасте и советует книжку, которая может помочь другим. Видео посмотрели 45 тысяч раз.