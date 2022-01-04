YouTube попросил ЛГБТ-блогера, живущего в США, удалить видео, которое РКН признал запрещенным

Блогер Феликс Глюкман, живущий в США с 2017 года, получил уведомление от YouTube с просьбой удалить одно из своих видео. В сообщении платформы говорится, что ролик нарушает российское законодательство и был запрещен Роскомнадзором. Об этом Глюкман рассказал в фейсбуке.
Речь идет о видео «Как я понял, что я гей?», опубликованное в июле 2019 года. В нем Глюкман рассказывает об опыте принятия своей ориентации в подростковом возрасте и советует книжку, которая может помочь другим. Видео посмотрели 45 тысяч раз.
В единый реестр запрещенной к распространению в России информации ролик внесли 26 ноября 2021 года. Решение об этом принял Советский районный суд Владивостока.
В письме YouTube предупреждает Глюкмана, что если он не удалит видео, то Google «может быть вынужден заблокировать контент».
Скриншот письма от YouTube
Скриншот с сайта Роскомнадзора
В посте Глюкман написал, что не живет в России с 2017 года, налоги с доходов своего канала платит в США, а само видео записал в Канаде. В конце блогер задался вопросом, почему его «вообще должно волновать российское маразматичное законодательство», и пообещал выложить ролик в телеграм.