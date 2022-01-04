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Суд отклонил иск мужчины, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind» группы Nirvana

Денис Ламехов
Сегодня в 15:17

Суд в США отклонил иск американца Спенсера Элдена, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома «Nevermind» группы Nirvana. Об этом сообщает NME.

В августе 2021 года мужчина подал в суд на оставшихся в живых участников группы, наследников Курта Кобейна и людей, занимавшихся дизайном пластинки. Он обвинял их в нарушении федеральных законов о детской порнографии.

В декабре 2021 года адвокаты Nirvana попросили суд отклонить иск. Они указали, что в деле истек срок давности. Нынешнее решение суда связано с тем, что ходатайство адвокатов группы должно было быть оспорено до 30 декабря — Элден этого не сделал.

Он может успеть подать новый иск до 13 января — и другой попытки у него не будет. Если иск будет подан: представителям Nirvana нужно будет отреагировать на него до 27 января.

По словам Элдена, его законные опекуны никогда не разрешали использовать его фотографии, а тем более «коммерческую детскую порнографию с его изображением». Истец называл свое появление на обложке «принуждением к коммерческим сексуальным действиям» и «предприятием по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации». Релиз, как утверждал Элден, нанес ему «ущерб на всю жизнь».

Герой обложки требовал от каждого из обвиняемых (участников группы Дейва Грола и Криса Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена Nirvana, фотографа Кирка Веддла, художественного руководителя Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний) по 150 тыс. долларов в качестве компенсации и на оплату адвокатов. Кроме того, он хотел добиться запрета на дальнейшее распространение обложки с его изображением.

Сам Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью «Nevermind». В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке.

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