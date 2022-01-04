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«Ростех» представит единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 году

Денис Ламехов
Сегодня в 14:43

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что компания представит единую вакцину от гриппа и коронавируса в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у «Ростеха» уже есть хорошие результаты исследований, однако продукту необходимы доработки. «Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — добавил Чемезов.

На данный момент в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра Чумакова.

За последние сутки в России выявили 15 903 случая коронавируса — это на 440 меньше, чем днем ранее. Умерли 834 человека, выздоровели — 27 071.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).

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