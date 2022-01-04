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Warner Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за 250 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:18

Warner Chappell Music, подразделение звукозаписывающей компании Warner Music Group, приобрело у наследников Дэвида Боуи права на издание всех песен артиста. Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь Warner Chappell Music владеет 26 студийными альбомами, записанными при жизни Боуи, и пластинкой «Toy», выпущенной посмертно. Всего в каталоге — 111 синглов и 51 клип.

Кроме того, в договор о покупке вошли композиции группы Tin Machine, солистом которой был Боуи, и саундтреки к фильмам и другим проектам.

Financial Times оценивает сделку в 250 млн долларов. Это приблизительная сумма, поскольку точную цену в таких случаях не разглашают.

Дэвид Боуи скончался от рака в возрасте 69 лет в 2016 году.

Первым хитом Боуи стала песня «Space Oddity», вышедшая в 1969 году. Расцвет его популярности пришелся на 1970-е годы, когда в США был выпущен сингл «Fame», написанный в соавторстве с Джоном Ленноном, а также вышли альбомы «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972), «Pin Ups» (1973), «Low» (1977) и «Heroes» (1977).

Боуи прославился экспериментами в музыкальных жанрах и частой сменой имиджа, за что получил прозвище «хамелеон рок-музыки». В 2002 году он занял 29-е место в списке 100 величайших британцев по версии телеканала Би-би-си.

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