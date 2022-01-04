В США впервые за всю пандемию коронавируса выявили более миллиона случаев заражения за сутки

В США зафиксировали более миллиона заражений COVID-19 за сутки. Максимальный за все время пандемии суточный показатель обновил предыдущий рекорд, установленный четыре дня назад, передает Bloomberg.

На прошлой неделе сообщалось о 590 тыс. заразившихся коронавирусом, 3 января их стало вдвое больше. Это объясняют стремительным распространением штамма «Омикрон».

Рекордное число заболевших в США более чем в два раза превышает максимум новых случаев за один день в любой другой стране, в том числе в Индии во времена «Дельта»-штамма — 7 мая 2021 года там было более 414 тыс. заболевших.

Публикуемая властями США статистика может не полностью отражать настоящее положение дел, отмечает Bloomberg. Многие американцы проводят самостоятельное тестирование на коронавирус и не делятся результатами с органами здравоохранения, поэтому данные о миллионе заболевших могут быть «сильно занижены».

Властям приходится реагировать на «Омикрон»-штамм и вводить очередные антиковидные меры. Они отменяют рейсы, закрывают школы и офисы и вынуждены решать проблемы переполненности больниц и нарушения цепочек поставок.

21 декабря «Омикрон»-штамм назвали доминирующим в США.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.