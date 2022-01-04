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Премьеру «Морбиуса» перенесли почти на три месяца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:51

Sony перенесла дату выхода «Морбиуса» почти на три месяца. Фильм с Джаредом Лето в главной роли выйдет в кинотеатрах США не 27 января, а 1 апреля. Об этом сообщает Collider.

Задержка может быть связана с ростом заболеваемости COVID-19 за последние недели и доминированием «Нет пути домой» в прокате. До сегодняшнего дня «Морбиус» оставался одним из последних крупных фильмов, который должен был выйти в январе и феврале.

«Морбиуса» переносят уже в седьмой раз. Изначально премьера фильма была запланирована на 10 июля 2020 года.

По сюжету ученый Майкл Морбиус, страдающий редким генетическим заболеванием крови, пытается вылечится от болезни. Он проводит эксперимент с ДНК летучей мыши, в результате которого превращается в вампира. У героя появляются невероятная сила, скорость и эхолокационная способность. Последний трейлер и отрывок «Морбиуса» можно посмотреть здесь и здесь.

Кроме Лето в картине снялись Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой», «Бэтмен»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (франшиза «Форсаж»). Режиссером выступил Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа „Кейптаун“»).

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