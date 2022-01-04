Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная капитализация достигла 3 трлн долларов

Рыночная капитализация Apple превысила 3 трлн долларов, следует из данных на бирже Nasdaq. Это первая в истории публичная компания, чья рыночная стоимость достигла такой величины.

В 21.30 по московскому времени 3 января акции Apple выросли почти на 3% — до 182,86 долларов за штуку. Спустя полчаса стоимость ценных бумаг скорректировалась — и цена упала до 182,4 долларов.

В 2020 году капитализация Apple впервые в истории превысила отметку 2 трлн долларов. Чтобы вырасти с 1 до 2 триллионов компании понадобилось два года, до 3 трлн — 16 месяцев.

Bloomberg отметил, что рыночная стоимость производителя iPhone больше объема всего фондового рынка Германии или экономики Великобритании.

В июне прошлого года капитализация компании Facebook (сейчас — Meta) превысила триллион долларов. Помимо нее, в список компаний с рыночной стоимостью свыше 1 трлн долларов входят Amazon, материнская компания Google — Alphabet, а также Apple и Microsoft.