Игорь Богданофф умер спустя несколько дней после брата-близнеца. Шоумены скончались от COVID-19

Телеведущий и шоумен Игорь Богданофф скончался спустя несколько дней после смерти брата-близнеца Гришки. Об этом сообщил «Подъем» со ссылкой на французские СМИ.

По их информации, Игорь умер «в мире и любви, окруженный детьми и семьей». Он, как и брат, скончался после заражения коронавирусом. Игорь и Гришка не были вакцинированы, отмечает издание. Им было 72 года.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Они родились в 1949 году в семье русского художника Юрия Богданова, который был пригнан на принудительные работы в Германию во время Второй мировой, и австрийской аристократки Марии Коловрат-Краковской.

Известность близнецам принесла работа на французском телевидении. В конце 1970-х — 1980-х годах они вели несколько научно-популярных передач, включая «Время X», «Четвертое измерение» и «2002: Одиссея будущего». Многие их выступления подвергались критике со стороны ученых как псевдонаучные. Такие же мнения высказывались по поводу их научно-популярных книг.

В конце 1990-х у братьев начали замечать изменения во внешности. Близнецов подозревали в злоупотреблении пластическими операциями, но сами они это отрицали. По другой версии, у них может быть акромегалия — заболевание, вызывающее увеличение кистей и черепа.

Также в 1990-х братья защитили докторские диссертации. Однако в 2010-м Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции признал, что в работах Игоря и Гришки нет ничего ценного для науки.