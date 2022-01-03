ДТП с российскими туристами в Беларуси, победа лыжницы Непряевой и другие новости дня

В Беларуси в аварию попал туристический автобус с россиянами: в него въехал легковой автомобиль. Пострадали более 40 человек, в том числе дети.

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 вызывает у детей осложнения, напоминающие обморожение. Также коронавирус может приводить к проблемам с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и органами дыхания.

В Карелии зарегистрировали первого пациента с «Омикрон»-штаммом — им стала женщина, приехавшая из Франции. Всего в России известно о 103 заражениях «Омикроном».

За сутки на территории РФ коронавирус обнаружили у 16 343 человек — это минимальный показатель с 17 июня. Петербург обошел Москву по числу новых заболевших — 1341 против 1335.

На всех станциях МЦК в 2022 году станет доступна оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay. Возможность использования биометрических данных появится у студентов и школьников, имеющих социальные карты.

Израиль с 9 января откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов. Запрет на путешествия сохранится для стран из красного списка — России в нем нет, но в Минздраве Израиля пока не решили, разрешать ли въезд для привитых «Спутником V».

Издание Bild утверждает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Владимиром Путиным в январе. Шольц надеется на «новое начало» в отношениях с Москвой, пишет газета.

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла второе золото гонки «Тур де Ски» в 2022 году. Она обошла норвежку Хейди Венг и финку Кристу Пярмякоски в масс-старте на 10 км классическим стилем.

В Китае из‑за отказа в регистрации новых видеоигр закрылись 14 тыс. компаний. Тем временем японский геймразработчик Хидэо Кодзима намерен «перейти на следующий уровень экспериментов с радикальным проектом».

Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» из‑за обвинений в сексуальном насилии. Все сцены пересняли с участием другого актера — Уилла Арнетта.

Ксения Собчак выпустила интервью с блогером Еленой Блиновской, известной как автор «Марафона желаний». Ранее Собчак публиковала видеоразоблачение так называемых инфоцыган, к числу которых относят Блиновскую.

В сети появился новый трейлер сериала «Миротворец» с Джоном Синой в роли суперзлодея. Также вышел трейлер документального фильма «Janet», посвященного певице Джанет Джексон.

Британский электронный музыкант Bonobo и рэпер Joji записали трек «From You» и представили клип на него. Песня посвящена сложностям завершения любовных отношений.