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ДТП с российскими туристами в Беларуси, победа лыжницы Непряевой и другие новости дня
18:36 дайджест
В Беларуси в ДТП попал туристический автобус. Пострадали 40 россиян 17:16
SCMP: Китай не регистрирует новые видеоигры уже 5 месяцев. Закрылись 14 тыс. игровых компаний 16:44
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла второе золото «Тур де Ски» в 2022 году 16:43
В Москве могут закрыть на 90 суток бар «Гадкий койот» из‑за нарушений масочного режима 16:26
Serge Er/YouTube
Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработает на МЦК в 2022 году 15:34
Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов 15:15
Bild: канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным в январе 14:39
Ксения Собчак опубликовала интервью с блогером Еленой Блиновской 14:39
Роспотребнадзор: COVID-19 может вызывать у детей осложнения, которые напоминают обморожение 13:49
Хидэо Кодзима заявил, что начинает работать над новым «радикальным проектом» 13:43
Lebedinsky/Wikimedia
Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс 13:29
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь 13:01
Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев 12:36
Тревожное море в новом клипе Bonobo и Joji 12:15
В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки 11:47
Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году 11:11
Валерий Дед/Wikimedia
Глава Минприроды: запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся 9:49
В Карелии выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом 9:24
Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Его заменил Уилл Арнетт 8:58
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Дайджест

ДТП с российскими туристами в Беларуси, победа лыжницы Непряевой и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:36

В Беларуси в аварию попал туристический автобус с россиянами: в него въехал легковой автомобиль. Пострадали более 40 человек, в том числе дети.

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 вызывает у детей осложнения, напоминающие обморожение. Также коронавирус может приводить к проблемам с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и органами дыхания.

В Карелии зарегистрировали первого пациента с «Омикрон»-штаммом — им стала женщина, приехавшая из Франции. Всего в России известно о 103 заражениях «Омикроном».

За сутки на территории РФ коронавирус обнаружили у 16 343 человек — это минимальный показатель с 17 июня. Петербург обошел Москву по числу новых заболевших — 1341 против 1335.

На всех станциях МЦК в 2022 году станет доступна оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay. Возможность использования биометрических данных появится у студентов и школьников, имеющих социальные карты.

Израиль с 9 января откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов. Запрет на путешествия сохранится для стран из красного списка — России в нем нет, но в Минздраве Израиля пока не решили, разрешать ли въезд для привитых «Спутником V».

Издание Bild утверждает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Владимиром Путиным в январе. Шольц надеется на «новое начало» в отношениях с Москвой, пишет газета.

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла второе золото гонки «Тур де Ски» в 2022 году. Она обошла норвежку Хейди Венг и финку Кристу Пярмякоски в масс-старте на 10 км классическим стилем.

В Китае из‑за отказа в регистрации новых видеоигр закрылись 14 тыс. компаний. Тем временем японский геймразработчик Хидэо Кодзима намерен «перейти на следующий уровень экспериментов с радикальным проектом».

Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» из‑за обвинений в сексуальном насилии. Все сцены пересняли с участием другого актера — Уилла Арнетта.

Ксения Собчак выпустила интервью с блогером Еленой Блиновской, известной как автор «Марафона желаний». Ранее Собчак публиковала видеоразоблачение так называемых инфоцыган, к числу которых относят Блиновскую.

В сети появился новый трейлер сериала «Миротворец» с Джоном Синой в роли суперзлодея. Также вышел трейлер документального фильма «Janet», посвященного певице Джанет Джексон.

Британский электронный музыкант Bonobo и рэпер Joji записали трек «From You» и представили клип на него. Песня посвящена сложностям завершения любовных отношений.

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