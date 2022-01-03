В Беларуси в ДТП попал туристический автобус. Пострадали 40 россиян

В Беларуси произошло ДТП, в ходе которого туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадали более 40 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

Столкновение случилось на 120-м километре автодороги М8 на территории Витебской области. Водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу для обгона и врезался в экскурсионный автобус.