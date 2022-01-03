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В Беларуси в ДТП попал туристический автобус. Пострадали 40 россиян

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:16

В Беларуси произошло ДТП, в ходе которого туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии пострадали более 40 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

Столкновение случилось на 120-м километре автодороги М8 на территории Витебской области. Водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу для обгона и врезался в экскурсионный автобус.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей», — рассказали в СК. Состояние шести человек оценивается как тяжелое.

Всего в автобусе, как отметили в ведомстве, находились 42 человека, 40 из них — граждане России. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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