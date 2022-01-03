В Москве могут закрыть на 90 суток бар «Гадкий койот» из‑за нарушений масочного режима

Московский бар «Гадкий койот» могут закрыть на 90 суток из‑за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергея Михайлова.

По словам Михайлова, сотрудники и посетители бара на Большой Дмитровке либо не имели средств индивидуальной защиты, либо носили маски «ненадлежащим образом» (на подбородке). При этом в заведении отметили «большое скопление людей».

«Помимо этого, в баре предоставлялись услуги по курению кальянов, что в условиях распространения коронавирусной инфекции также является нарушением», — добавил Михайлов.

За эти нарушения «Гадкий койот» может быть оштрафован на 300 тыс. рублей. Если правоохранители обнаружат факты причинения вреда здоровью людей, штраф может увеличиться вплоть до 1 млн рублей.