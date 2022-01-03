Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработает на МЦК в 2022 году

В 2022 году оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработает на всех станциях МЦК и в пилотном режиме будет запущена на МЦД и наземном транспорте. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

На Центральном кольце сервис будет доступен к началу лета, а на других видах транспорта его планируют тестово запустить в течение года, уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что возможность оплаты с помощью биометрических данных появится у студентов и школьников, имеющих социальные карты.

В столичном метро Face Pay стал доступен в середине октября 2021 года. «Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро», — сказал Ликсутов. Всего с помощью сервиса в метро Москвы в ушедшем году совершили более 12,7 млн поездок, говорит Дептранс.

По прогнозам мэрии, в ближайшие 2–3 года регулярно пользоваться возможностью оплаты по биометрии будут 10–15% пассажиров. «Афиша Daily» расспрашивала, как работает система и безопасна ли она, у начальницы службы платежных сервисов Московского метрополитена Жанны Ермолиной.