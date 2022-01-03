Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов

Израиль с 9 января откроет границы для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минздрава.

Путешествия в страну станут доступны для приезжающих из стран с низким риском распространения коронавируса. Разрешат ли въезд для туристов, привитых «Спутником V», пока неизвестно.

«Для разрешения на въезд привитых „Спутником V“ Минздрав Израиля ожидает публикации официальных результатов исследования эффективности этой вакцины в отношении „Омикрон“-штамма», — сказали агентству в правительственном источнике.

Путешественники из стран оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд после заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также сдачи ПЦР-теста при въезде и изоляции до получения его результата.

«Иностранцы, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие в соответствии с определением Министерства здравоохранения, не будут допущены к въезду в Израиль», — отметили в пресс-службе Минздрава.

В красном списке стран в данный момент находятся США, ОАЭ, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария, Турция, Франция, Испания, Канада и другие страны. Россия в этот перечень не входит.