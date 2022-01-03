перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ДТП с российскими туристами в Беларуси, победа лыжницы Непряевой и другие новости дня
18:36 дайджест
В Беларуси в ДТП попал туристический автобус. Пострадали 40 россиян 17:16
SCMP: Китай не регистрирует новые видеоигры уже 5 месяцев. Закрылись 14 тыс. игровых компаний 16:44
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла второе золото «Тур де Ски» в 2022 году 16:43
В Москве могут закрыть на 90 суток бар «Гадкий койот» из‑за нарушений масочного режима 16:26
Serge Er/YouTube
Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработает на МЦК в 2022 году 15:34
Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов 15:15
Bild: канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным в январе 14:39
Ксения Собчак опубликовала интервью с блогером Еленой Блиновской 14:39
Роспотребнадзор: COVID-19 может вызывать у детей осложнения, которые напоминают обморожение 13:49
Хидэо Кодзима заявил, что начинает работать над новым «радикальным проектом» 13:43
Lebedinsky/Wikimedia
Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс 13:29
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь 13:01
Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев 12:36
Тревожное море в новом клипе Bonobo и Joji 12:15
В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки 11:47
Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году 11:11
Валерий Дед/Wikimedia
Глава Минприроды: запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся 9:49
В Карелии выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом 9:24
Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Его заменил Уилл Арнетт 8:58
Отключить рекламу

Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:15

Израиль с 9 января откроет границы для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минздрава.

Путешествия в страну станут доступны для приезжающих из стран с низким риском распространения коронавируса. Разрешат ли въезд для туристов, привитых «Спутником V», пока неизвестно.

«Для разрешения на въезд привитых „Спутником V“ Минздрав Израиля ожидает публикации официальных результатов исследования эффективности этой вакцины в отношении „Омикрон“-штамма», — сказали агентству в правительственном источнике.

Путешественники из стран оранжевого списка смогут получить разрешение на въезд после заполнения онлайн-формы, прохождения ПЦР-теста или теста на антиген перед посадкой в самолет, а также сдачи ПЦР-теста при въезде и изоляции до получения его результата.

«Иностранцы, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие в соответствии с определением Министерства здравоохранения, не будут допущены к въезду в Израиль», — отметили в пресс-службе Минздрава.

В красном списке стран в данный момент находятся США, ОАЭ, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария, Турция, Франция, Испания, Канада и другие страны. Россия в этот перечень не входит.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить