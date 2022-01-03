Ксения Собчак опубликовала интервью с блогером Еленой Блиновской

В нем Собчак путешествует вместе с Блиновской по Алтаю и выясняет, как владелица свадебного салона стала одним из самых известных инфлюэнсеров России, как она придумала свой знаменитый марафон и сколько сумела на нем заработать.

Также телеведущая обсуждает с блогером, как той удалось получить деньги от Фонда кино на создание фильма по мотивам «Марафона желаний», какие люди входят в команду Блиновской и какую роль в ее бизнесе играет муж.

Кроме того, Блиновская рассказала в видео о своей вере в астрологию, легком отношении к деньгам и возрасту, «ресурсном состоянии», нелюбви к интервью, обвинениях в шарлатанстве, образовании и публичности.