Роспотребнадзор: COVID-19 может вызывать у детей осложнения, которые напоминают обморожение

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус может вызывать у детей осложнения, которые напоминают обморожение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Горелов назвал такое последствие заболевания «ковидными пальцами», однако не привел подробностей. В мае 2020 года Русская служба Би-би-си описывала это явление как «красную сыпь между пальцев ног».

Представитель Роспотребнадзора добавил, что после перенесенного коронавируса у детей могут возникнуть проблемы с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой, органами дыхания.

Горелов уточнил, что пневмония при COVID-19 чаще развивается у детей старше 7 лет. У подростков поражение легких может быть таким же, как у взрослых. Согласно его словам, тяжелее всего болеют дети до года и подростки, а также те, у кого есть хроническая патология или врожденные пороки.

В России за сутки выявили 16 343 случая коронавируса — это минимальный показатель с 17 июня и на 1890 меньше, чем вчера. Умерли 835 человек, выздоровели 24 037.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).