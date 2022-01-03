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В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:01

В Кронштадте погасло пламя на мемориале «Вечный огонь на братской могиле». Его затушил снегом подросток. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Якорной площади днем 2 января. Тогда в полицию поступили сообщения о том, что Вечный огонь не горит, а возле памятника ощущается сильный запах газа.

«При просмотре камеры видеонаблюдения установлено, что 2 января в 14:23 у мемориального комплекса „Вечный огонь на братской могиле“ молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом огонь», — пояснили правоохранители.

К 15:00 огонь был зажжен вновь. Затушившего его 13-летнего подростка задержали и опросили в присутствии родителей. Как именно юноша объяснил свой поступок, не уточняется.

В конце ноября в Кронштадте уже происходила подобная ситуация. 29 ноября первоклассник затушил снегом пламя на мемориале. С ним была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких действий.

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