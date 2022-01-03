Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев

В возрасте 76 лет скончался легкоатлет и трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев, завоевавший золото в тройном прыжке на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Грузии.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев», — сказали в комитете.

Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Он стал единственным в истории трехкратным чемпионом Олимпийских игр в тройном прыжке. На Олимпиаде 1980 года в Москве Санеев также боролся за победу, но уступил другому советскому спортсмену — Яаку Уудмяэ.

Санеев выступал за спортивное общество «Динамо». После завершения спортивной карьеры он работал в тбилисском «Динамо». Позднее, после распада СССР, Санеев переехал жить в Австралию.