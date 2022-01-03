перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс 13:29
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь 13:01
Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев 12:36
Тревожное море в новом клипе Bonobo и Joji 12:15
В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки 11:47
Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году 11:11
Валерий Дед/Wikimedia
Глава Минприроды: запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся 9:49
В Карелии выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом 9:24
Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Его заменил Уилл Арнетт 8:58
Захарова: британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в России Вчера в 21:32
Вышел новый трейлер «Миротворца». В нем Джон Сина ведет себя еще отвязнее, чем в предыдущих двух Вчера в 20:23
Документальный фильм «Janet» о Джанет Джексон выйдет 28 января. Вот новый трейлер картины Вчера в 19:56
QR-коды в Петербурге, ДТП с автобусом в Рязанской области и другие новости дня
Вчера в 19:02 дайджест
The Times: сын Елизаветы II может потерять право на титул из‑за обвинений в изнасиловании Вчера в 18:44
chloezhao/Instagram
В рейтинге 100 самых кассовых голливудских фильмов стало меньше картин, снятых женщинами Вчера в 17:18
Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного Вчера в 16:28
Лионель Месси и еще три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом Вчера в 16:17
Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот через 3–4 месяца Вчера в 16:07
Самой пожилой женщине в мире исполнилось 119 лет Вчера в 15:24
Yiran Ding/Unsplash
В новогоднюю ночь у прохожих в центре Москвы украли несколько десятков iPhone Вчера в 15:12
Отключить рекламу

Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:36

В возрасте 76 лет скончался легкоатлет и трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев, завоевавший золото в тройном прыжке на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Грузии.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 76 лет умер легендарный олимпиец, трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер в тройном прыжке, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших атлетов мира, лучший спортсмен Грузии XX века Виктор Санеев», — сказали в комитете.

Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Он стал единственным в истории трехкратным чемпионом Олимпийских игр в тройном прыжке. На Олимпиаде 1980 года в Москве Санеев также боролся за победу, но уступил другому советскому спортсмену — Яаку Уудмяэ.

Санеев выступал за спортивное общество «Динамо». После завершения спортивной карьеры он работал в тбилисском «Динамо». Позднее, после распада СССР, Санеев переехал жить в Австралию.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить