В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 16 343 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это минимальный показатель с 17 июня и на 1890 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 1824 до 1335. Столица занимает второе место в списке, на первой позиции Петербург, там выявлен 1341 случай COVID-19. На третьей строчке Подмосковье, затем идут Челябинская и Свердловская области.