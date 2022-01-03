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В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки

Денис Ламехов
Сегодня в 11:47

За последние сутки в России выявили 16 343 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это минимальный показатель с 17 июня и на 1890 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 1824 до 1335. Столица занимает второе место в списке, на первой позиции Петербург, там выявлен 1341 случай COVID-19. На третьей строчке Подмосковье, затем идут Челябинская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 554 309. За сутки умерли 835 человек, за все время — 311 353. Выздоровели 24 037 человек, за весь период — 9 548 076.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).

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