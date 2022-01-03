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Тревожное море в новом клипе Bonobo и Joji

Денис Ламехов
Сегодня в 12:15

Британский электронный музыкант Bonobo совместно с рэпером Joji записали новый трек «From You» и показали видео на него. Ролик появился в ютьюб-аккаунте Bonobo.

В клипе камера хаотично движется под водой, то выныривая на поверхность к солнцу, то возвращаясь на дно. Цвета картинки часто становятся неестественными. На фоне Joji произносит строчки о сложности завершения любовных отношений.

Трек войдет в новый альбом Bonobo «Fragments», релиз которого намечен на 14 января. Он станет первой полноформатной работой музыканта с 2017 года, когда увидел свет его лонгплей «Migration».

В ноябре артист поделился клипом на еще одну песню с предстоящей пластинки — она получила название «Otomo» и записана вместе с продюсером O’Flynn.

В 2021 году диджей попал в список номинантов на «Грэмми» в категории «Танцевальная/электронная музыка». Победителей объявят 31 января.

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