В Карелии выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом

Первый случай заражения «Омикрон»-штаммом COVID-19 зарегистрирован в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

«Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на „Омикрон“ передан в Карелию из Санкт-Петербурга», — рассказал чиновник. Он добавил, что жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное.

30 декабря 2021 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество известных заражений «Омикрон»-вариантом в России достигло 103. По ее словам, все инфицированные — приехавшие из‑за рубежа или близко контактировавшие с ними. Попова утверждала, что все очаги распространения «Омикрона» локализованы.

По информации на утро 2 января, суточный прирост заражений коронавирусом в стране достиг минимальных с 13 сентября 18 233 случаев. За сутки умерли 811 человек, выздоровели — 26 976.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).