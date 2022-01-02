Вышел новый трейлер «Миротворца». В нем Джон Сина ведет себя еще отвязнее, чем в предыдущих двух

В видео Джон Сина , исполняющий главную роль, не стесняется крепких выражений, рассказывает младшим школьникам о своих достижениях, пытается грубо и прямолинейно флиртовать с Эмилией Харкорт (Дженнифер Холлэнд), а также налево и направо уничтожает врагов.

Два предыдущих трейлера появились в октябре и декабре 2021 года. Кроме Сины и Холлэнд в картине заняты Роберт Патрик, Фредди Строма, Кристофер Хейердал, Стив Эйджи и другие.

«Миротворец» расскажет о суперзлодее, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Режиссер полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

«„Миротворец“ — это возможность вникнуть в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире», — сказал Ганн.

Всего в шоу будет восемь серий. Продюсером картины выступил Питер Сафран. Премьера ленты назначена на 13 января.