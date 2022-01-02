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Документальный фильм «Janet» о Джанет Джексон выйдет 28 января. Вот новый трейлер картины

Денис Ламехов
Сегодня в 19:56

Документальный фильм «Janet», посвященный американской певице Джанет Джексон, выйдет 28 января. Премьера состоится на американских каналах Lifetime и A & E. Об этом сообщает NME.

Артистка опубликовала трейлер картины. В видео знаменитости, среди которых Мэрайя Кэри и Вупи Голдберг, рассказывают, какой они видят певицу.

Первый тизер ленты был опубликован в начале сентября. Тогда сообщалось, что в картине появятся архивные кадры с Джанет и ее братом Майклом Джексоном за кулисами масштабных шоу, а также снимки других членов семьи. «Это моя история, рассказанная мной», — сказала Джанет в финале ролика.

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