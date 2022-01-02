Документальный фильм «Janet» о Джанет Джексон выйдет 28 января. Вот новый трейлер картины

Артистка опубликовала трейлер картины. В видео знаменитости, среди которых Мэрайя Кэри и Вупи Голдберг , рассказывают, какой они видят певицу.

Первый тизер ленты был опубликован в начале сентября. Тогда сообщалось, что в картине появятся архивные кадры с Джанет и ее братом Майклом Джексоном за кулисами масштабных шоу, а также снимки других членов семьи. «Это моя история, рассказанная мной», — сказала Джанет в финале ролика.