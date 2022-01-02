QR-коды в Петербурге, ДТП с автобусом в Рязанской области и другие новости дня

За первые сутки 2022 года в России выявили 18 233 случая COVID-19. Это минимальный показатель с 14 сентября.

С 2 января в Петербурге начала действовать система QR-кодов. Они понадобятся для посещения ресторанов, кафе и баров, а также торговых центров и некоторых магазинов.

В Рязанской области автобус наехал на опору железнодорожного моста. В результате ДТП погибли пять человек, пострадал как минимум 21 пассажир.

В возрасте 49 лет умерла режиссер студии «Мельница» Галина Воропай. Она работала над мультсериалами «Смешарики», «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины».

Несколько десятков человек обратились в полицию после того, как 1 января в центре Москвы у них пропали телефоны. Правоохранители полагают, что в новогоднюю ночь на улицах трудились карманники.

Лионель Месси и еще три футболиста «Пари Сен-Жермен» сдали положительные тесты на коронавирус. Их отправили на самоизоляцию.

Японка Канэ Танака, признанная Книгой рекордов Гиннесса самой пожилой женщиной в мире из ныне живущих, отметила сегодня свое 119-летие. Она живет в доме престарелых, не отказывает себе в сладком и решает математические головоломки.

Би-би-си опубликовала первый трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Точная дата выхода последней части сериала пока неизвестна, но предполагается, что премьера состоится в начале 2022 года.

В 2021 году в рейтинге 100 самых кассовых голливудских фильмов стало меньше картин, снятых женщинами, — 12% против 16% в 2020-м. Тем не менее доля женщин в других областях кинопроизводства выросла, хоть и ненамного.

И о музыке. Ноэл Галлахер представил демозапись новой песни своего проекта Noel Gallagher’s High Flying Birds. Он исполняет ее в акустике под звон колокольчиков — по звучанию и настроению очень в тему к началу года.

Норвежский электронный дуэт Röyksopp показал новый клип «(Nothing But) Ashes…». В ролике человек в металлической маске бредет по ночному лесу, зажигает сигнальный огонь и находит таинственный предмет — затем повествование неожиданно обрывается.