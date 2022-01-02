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В рейтинге 100 самых кассовых голливудских фильмов стало меньше картин, снятых женщинами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:18

За год количество женщин-режиссеров в рейтинге 250 самых кассовых фильмов стало меньше на один процентный пункт. А если сократить выборку до 100 фильмов, то показатель будет равен 12% в 2021-м против 16% в 2020 году. Об этом пишет Variety.

Исследование под названием «Целлулоидный потолок» ежегодно проводят в Центре изучения женщин в кино и на телевидении в Сан-Диего. По мнению авторов доклада, Джейн Кэмпион («Власть пса»), Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Хлоя Чжао («Вечные») и Ниа ДаКоста («Кэндимен»), чьи фильмы рассматривают как претендентов на награды в предстоящем сезоне, являются исключениями из правила.

Несмотря на все их достижения в кинопроизводстве, процент женщин, снимающих фильмы, в 2021 году фактически снизился. «И снова в этом году более 80% фильмов не возглавляются женщинами», — заявила директор центра Марта Лозен.

Тем не менее исследователи отмечают рост занятости женщин в кинопроизводстве. В рейтинге 250 самых кассовых фильмов прошлого года 25% производственных должностей занимали женщины — это режиссеры, сценаристы, исполнительные продюсеры, продюсеры, редакторы и операторы. В 2020 году этот показатель составлял 23%.

На долю женщин приходилось 26% исполнительных продюсеров самых кассовых фильмов по сравнению с 21% в 2020 году, а женщин-продюсеров стало больше на 2% (30% в 2020-м). Показатели сценаристок (17%), редакторов (22%) и операторов (6%) остались на том же уровне.

20% женщин работали над картинами для стриминговых сервисов (Netflix, Amazon Prime, Disney Plus и другие), из них 10% — в качестве режиссеров.

В 2022–2023 году каждая крупная студия выпустит не менее двух фильмов, снятых женщинами-режиссерами, пишут авторы доклада. Марта Лозен призналась, что наблюдает такие тенденции впервые. Но за 24 года (центр публикует «Целлулоидный потолок» с 1998 года) «упорное отсутствие значительного прогресса» так и не прекратилось, заключает исследовательница.

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