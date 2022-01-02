Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщает ТАСС.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта», — заявили в ведомстве. Представитель министерства добавил, что два документа будут иметь разную юридическую силу, однако не уточнил детали.

При этом в конце декабря 2021 года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта будут иметь такой же юридический статус, как и бумажные.

Электронные паспорта планируют выдавать гражданам России с января 2023 года. Сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы прорабатывают требования по оформлению и выдаче таких документов. Количество электронных паспортов, по словам Казаковой, будет прежде всего зависеть от спроса россиян. По прогнозам, на первоначальном этапе их будет оформлено не менее 100 тыс.

Правительство начало обсуждать переход на электронные паспорта еще в 2013 году. В 2019-м россиянам показали их внешний вид и пообещали начать выпуск в 2020-м. В ноябре 2020-го в МВД заявили, что электронные паспорта будут выдавать в Москве с декабря 2021-го. В октябре 2021-го срок вновь перенесли — до конца 2022-го, пообещав запуск электронных паспортов в трех регионах России, но не уточнив детали.