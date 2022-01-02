Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот через 3-4 месяца

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная форма вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Лабораторные опыты показывают, что „Спутник V“ в обычной инъекционной форме защищает от „Омикрона“, то естественно и в назальной форме она будет эффективна», — добавил он.

Вакцина в виде спрея содержит второй компонент «Спутника V». По словам Гинцбурга, препарат не сможет заменить традиционную прививку, но станет дополнением к ней — он создаст местный иммунитет в носоглотке.

О том, что производитель «Спутника V» разработал вакцину от коронавируса в виде спрея для носа, стало известно в конце октября 2021 года. Сообщалось, что назальный вариант переносится гораздо мягче обычной прививки и не уступает ей в эффективности.